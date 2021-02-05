Негода залишила без світла 189 населених пунктів у семи областях

В Україні вночі через сильні пориви вітру без світла залишились 189 населених пунктів у 7 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС. “Вночі 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 189 населених пунктів у 7 областях, а саме: Чернігівська – 54, Київська – 32, Житомирська – 32, Полтавська – 21, Тернопільська – 20, Хмельницька – 19, Вінницька – 11”, - йдеться у повідомленні. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.