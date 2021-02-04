Обставини аварії на Запорізькій ТЕС вивчатиме спецкомісія

Обставини інциденту на Запорізькій ТЕС вивчатиме спеціально створена комісія.

Про це йдеться в повідомленні ПрАТ "НЕК "Укренерго", передає Укрінформ.

"Для з’ясування обставин інциденту на Запорізькій ТЕС буде створено комісію за участю представників всіх необхідних інстанцій", - зазначили в "Укренерго".

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого о 19:26 дією захистів одночасно було відключено групу силових трансформаторів (АТ-1 та АТ-2) на Запорізькій ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго" та повітряну лінію (ПЛ) 150 кВ Луч – Велика Білозерка в мережі оператора системи розподілу ПАТ "Запоріжжяобленерго".

При цьому на Запорізькій ТЕС аварійно відключилися від мережі енергоблок №2 з навантаженням 255 МВт та блок №3 з навантаженням 204 МВт. Після цього, о 19:27, аварійно відключився блок №4 з навантаженням 273 МВт. В підсумку Запорізька ТЕС розвантажилася повністю – до 0 МВт з втратою живлення власних потреб.

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У результаті тимчасово було знеструмлено споживачів міст Енергодар та Дніпрорудне сумарним навантаженням 24 МВт (за оперативними даними), що заживлені від мереж "Запоріжжяобленерго".