На Хмельниччині - спалах ротавірусної інфекції

В смт Ярмолинці на Хмельниччині фіксують спалах ротавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у сюжеті Першого Подільського.

«Близько 200 учнів сьогодні не з’явилися на заняттях у Ярмолинцях. Місцеві кажуть, що вина тому - ротавірусна інфекція. 15 пацієнтів уже госпіталізували з цим діагнозом до місцевої лікарні, а решта лікуються вдома», - зазначається у повідомленні.

До сімейних лікарів звертаються, як дорослі, так і діти. Медпрацівники отримали близько 20 скарг.

Ротавірусна інфекція – одна з форм гострої кишкової інфекції, збудником якої є ротавірус людини. Вона виникає переважно в холодну пору року. Передача відбувається контактно-побутовим шляхом (при контакті з поверхнями чи предметами, що могли бути забруднені фекаліями – іграшки, меблі, одяг, підлога) або при вживанні в їжу інфікованих ротавірусом продуктів харчування.