ДТЕК пояснює повне відключення Запорізької ТЕС аварією на підстанції

Причиною аварії, що сталася близько восьмої години вечора 3 лютого на "ДТЕК Запорізька ТЕС", стало замикання на підстанції "Луч" ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві пресслужби ДТЕК, яка є у розпорядженні агентства.

"Через замикання на підстанції "Луч" «Запоріжжяобленерго» спрацював захист на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більшої аварії. На момент події в роботі було задіяно 3 енергоблоки сумарною потужністю 750 МВт", - йдеться у заяві.

Внаслідок цього, стверджують у компанії, «ДТЕК Запорізька ТЕС» повністю відключилася від енергосистеми. У результаті міста Енергодар, Дніпрорудне та сусідні населені пункти залишилися без електропостачання.

Як повідомляв Укрінформ, у компанії "Запоріжжяобленерго" заявили, що 3 лютого о 19:26 на підстанції "Луч" ПАТ "Запоріжжяобленерго" сталося аварійне відключення трансформатора №1 внаслідок дії системи захисту із двосекундним відключенням повітряної лінії 150кВ між підстанціями "Луч" та "Велика Білозерка" та подальшим автоматичним повторним включенням її протягом 2,5 секунди. Одночасно із цією подією щезла напруга з боку Запорізької ТЕС, що призвело до повного погашення підстанції "Луч".

У ПАТ «Запоріжжяобленерго» вважають, що причини аварійних відключень на Запорізькій ТЕС має назвати спеціальна комісія після проведення розслідування.

Читайте також: Відключення підстанції в Енергодарі пояснили зникненням напруги з боку Запорізької ТЕС

Як повідомляв міський голова Енергодара Дмитро Орлов, електропостачання в місті почало частково поновлюватися за півгодини. За півтори години після авараії майже у 100% житлового фонду було поновлено електропостачання. Також було відновлено електропостачання на очисних спорудах. Він також наголосив, що Запорізька АЕС, що також розташовується в Енергодарі, працює без жодних позаштатних ситуацій.