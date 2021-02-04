Відключення підстанції в Енергодарі пояснили зникненням напруги з боку Запорізької ТЕС

У "Запоріжжяобленерго" заявили, що погашення підстанції "Луч" сталося в результаті того, що щезла напруга з боку Запорізької ТЕС.

Про це йдеться на сторінці "Запоріжжяобленерго" у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

"3 лютого о 19:26 на підстанції "Луч" ПАТ "Запоріжжяобленерго" сталося аварійне відключення трансформатора №1 внаслідок дії системи захисту із двосекундним відключенням повітряної лінії 150 кВ між підстанціями "Луч" та "Велика Білозерка" та подальшим автоматичним повторним включенням її протягом 2,5 секунди. Одночасно із цією подією щезла напруга з боку Запорізької ТЕС, що призвело до повного погашення підстанції "Луч" ПАТ "Запоріжжяобленерго", - йдеться у пості.

Крім того, на Запорізькій ТЕС повністю знеструмилося обладнання 150 кВ внаслідок аварійного відключення автотрансформаторів та блоків №2, 3, 4 на ТЕС, що спричинило повне погашення ще двох підстанцій 150 кВ, 12 підстанцій 35 кВ та частково погашення 3 підстанцій 35 кВ ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Співробітники ПАТ «Запоріжжяобленерго» ліквідували наслідки відключень на Запорізькій ТЕС, і вже о 20:30 енергопостачання всіх споживачів було повністю відновлено.

Причини аварійних відключень на Запорізькій ТЕС має назвати спеціальна комісія після проведення розслідування.

Як раніше повідомлялось, заступник міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що причиною відключення блоків Запорізької ТЕС та знеструмлення кількох міст у Запорізькій області, зокрема Енергодару, стало відключення повітряної лінії та блока автотрансформаторів внаслідок короткого замикання в мережі.

Як повідомляв Укрінформ, у середу 3 лютого близько 19.30 м.Енергодар і сусідні населені пункти залишилися без електропостачання. Імовірною причиною називали аварію на ТЕС.