Енергодар і сусідні населені пункти залишилися без електропостачання. Причиною може бути аварія на ТЕС.

Про це у Фейсбуці написав мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Укрінформ.

"Сьогодні близько 19.27 весь Енергодар, а також сусідні населені пункти, зокрема і місто Дніпрорудне залишились без електропостачання. За попередньою інформацією, до цього призвела аварія на ЗаТЕС ДТЕК. Всі блоки теплової станції раптово сіли на "нуль", - йдеться у пості міського голови.

За його словами, наразі не відомо, що саме стало причиною аварії. На ТЕС офіційної інформації не надали.

Близько 20-ї години електропостачання в Енергодарі почало частково поновлюватися. Медико-санітарна частина працює в штатному режимі, пацієнти забезпечені всім необхідним. В штатному режимі працює і Запорізька АЕС. Про це повідомив начальник зміни АЕС.