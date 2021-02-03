На Харківщині вдвічі зросла смертність від COVID-19

На Харківщині за останні три місяці на фоні зменшення реєстрації нових випадків COVID-19 стрімко зросла смертність від вірусу – вона в 2-2,5 раза вища у порівнянні з весною та літом.

Це підтвердив на брифінгу заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Геннадій Бондарчук, передає кореспондент Укрінформу.

«Це (зростаючу летальність) фахівці пов’язують з тим, що все ж таки хворіє населення похилого віку, що має величезну кількість супутніх захворювань, і в зв’язку з цим збільшується і рівень летальності серед цієї категорії населення», - сказав Бондарчук.

Дані сайту Харківського обласного лабораторного центру МОЗ від місяця до місяця свідчать, що за останні 3 місяці померло більше людей, ніж за попередні 7. Так, з 2 листопада по 1 грудня зареєстровано 219 смертей від коронавірусу, з 2 грудня по 1 січня – 337, з 2 січня по 1 лютого – 267, загалом 823 летальних випадки. Натомість за період з квітня по жовтень включно зареєстровано 573 смерті.

За даними Бондарчука, на ранок 3 лютого у медичних закладах Харківської області перебували на лікуванні 1226 пацієнтів з коронавірусною хворобою. З них 117 пацієнтів - у відділеннях інтенсивної терапії (у тому числі 62 - на апаратах штучної вентиляції легенів).

Завантаженість опорних закладів складає 25,6%, вільними є 3550 ліжок, забезпечених киснем.

За минулу добу в області діагноз COVID-19 підтверджено у 230 осіб. Усього в регіоні зареєстровано 78366 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 70649 хворих одужали, 1396– померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 лютого в Україні підтверджено 1 227 164 випадки коронавірусу, з яких за минулу добу – 3 285.