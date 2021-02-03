Пожежа в «Епіцентрі» на Миколаївщині: засновниця обіцяє роботу потерпілим працівникам

Супермаркет «Епіцентр К» в Первомайську на Миколаївщині, який був зруйнований пожежею, відбудують, а працівникам забезпечать робочі місця в інших торговельних центрах.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила засновниця компанії “Епіцентр К” Галина Герега.

«Національна мережа торговельних центрів “Епіцентр” збереже робочі місця працівників згорілого в результаті умисного підпалу ТЦ в Первомайську. Внаслідок трагедії люди залишилися без роботи. Але ми будемо намагатися протягом року відбудувати торговельний центр, а доти всі 73 працівники отримають можливість переведення в найближчі “Епіцентри” - в Умані, Кропивницькому і Миколаєві”, - заявила Герега.

Вона також наголосила, що завдяки високому професіоналізму та оперативним діям персоналу ніхто з відвідувачів не постраждав, а зловмисник затриманий.

Крім того, працівникам центру буде надана психологічна допомога. З цією метою до м. Первомайськ вже направляються кращі профільні фахівці компанії, які мають досвід роботи з людьми, що пережили стресові ситуації.

За словами Гереги, компанія також розгляне можливість придбання спеціалізованої техніки, яка в критичній ситуації допоможе рятувальникам у боротьбі зі стихією. Таким чином компанія прагне унеможливити повторення цієї жахливої ситуації.

За рішенням керівництва, протягом місяця, два рази на тиждень, по всій мережі торговельних центрів буде проводитися додаткове навчання для персоналу щодо протипожежної безпеки.

Як повідомлялося, у місті Первомайську на Миколаївщині 37-річний чоловік здійснив умисний підпал торговельного центру «Епіцентр К». Причиною, за його словами, стала помста власнику. Поліція дії злочинця кваліфікувала як умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Під час пожежі постраждало четверо працівників – двоє охоронців, керівник служби безпеки та продавець.