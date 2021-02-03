Обмеження доступу до ОДА: одеські журналісти звернулись до омбудсмена

Журналісти Одещини звернулися до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з приводу введеного нещодавно обмеження для представників ЗМІ у доступі до адмінбудівлі Одеської облради та Одеської ОДА.

Як передає кореспондент Укрінформу, ініціювала звернення проти введення нових правил пропускного режиму редакція видання "ІзбірКом".

"Звертаємося до Вас з приводу обмеження для представників засобів масової інформації у доступі до приміщення Одеської обласної ради та Одеської обласної державної адміністрації, підписаного 15 грудня 2020 року головою Одеської облради Григорієм Діденком та головою Одеської ОДА Сергієм Гриневецьким. У підписаному документі “Правила пропускного режиму в адміністративний будинок №1”, зокрема, зазначено, що потрапити до будівлі працівники засобів масової інформації можуть лише “у супроводі працівників пресслужби ООР або ОДА”, - йдеться у повідомленні.

У зверненні зазначається, що у січні 2021 року журналісти вже почали стикатися з випадками, коли аби потрапити на відкриті заходи зазначених органів влади (наприклад, на обласну колегію тощо), доводилось просити працівників пресслужб супроводити їх, інакше в доступі до приміщення їм відмовляли.

Між тим, стаття 25 Закону України “Про інформацію” визначає, що журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством.

З огляду на це, одеські журналісти запропонували омбудсмену на основі пункту 11 частини 1 статті 13 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” направити до Одеської облради та Одеської облдержадміністрації акт реагування Уповноваженого для вжиття цими органами відповідних заходів.

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У зверненні, яке підписали 27 журналістів, акцентується, що положення запроваджень “Правил пропускного режиму в адміністративний будинок №1” суперечать гарантіям журналістської діяльності, передбаченим в статті 25 ЗУ "Про інформацію", оскільки вони вводять додаткові умови для потрапляння журналіста до приміщення Одеської обласної ради та Одеської ОДА порівняно з законом.

Ці “Правила” ставлять в залежність вхід журналіста від наявності вільного часу представника пресслужби, знаходження його/її на робочому місці чи просто його/її бажання. Натомість профільний закон говорить не просто про право журналіста входити в приміщення суб'єктів владних повноважень, а саме про право безперешкодно входити. Таким чином, дані “Правила” звужують гарантоване законом право, резюмували автори звернення до омбудсмена.

Варто зазначити, що правова радниця "Громадського центру правосуддя", адвокат Юлія Лісова наголосила, коментуючи введення нових "Правил", що "профільний закон говорить не просто про право журналіста входити до приміщення суб'єктів владних повноважень, а саме про право безперешкодно входити. Таким чином, правила звужують гарантоване законом право. Треба мати на увазі, що відповідно до національного законодавства підзаконний нормативно-правовий акт (яким є правила) не може суперечити закону. У випадку, коли він таки суперечить, то має застосовуватись норма закону, а не норма підзаконного нормативного акту".

Фото: izbirkom.org.ua