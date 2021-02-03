У Львівському облавтодорі виявили фінансові порушення на 11 мільйонів

Під час аудиту підприємства «Львівський облавтодор» виявили низку фінансових порушень на загальну суму понад 11 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

«Фахівці Західного офісу Держаудитслужби провели планову ревізію фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства «Львівський облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» і виявили фінансових порушень на суму понад 11 млн грн, з яких понад 2 млн грн – втрати матеріальних та фінансових ресурсів і понад 9 млн грн витрачено неефективно», - йдеться у повідомлені.

Також уточнюється, що серед 2 млн грн втрат матеріальних та фінансових ресурсів виявлено завищення вартості та обсягу виконаних ремонтно-будівельних робіт на суму 1,1 млн грн (до розрахунків вартості виконаних будівельних робіт включено амортизаційні витрати на роботу техніки, яка не використовувалася для виконання цих робіт. На складі підприємства виявлено піщано-соляну суміш для посипання автомобільних доріг, яка згідно з документами використана і списана з обліку; документально не підтверджено роботи окремих будівельних машин і механізмів тощо), недоотримання майже 600 тис. грн через неналежну претензійно-позовну роботу і втрату боржників у зобов’язаннях, за якими минув строк позовної давності, та здійснення витрат на благодійну допомогу понад визначені фінансовим планом обсяги на суму 335 тис. грн.

Крім того, через придбання Облавтодором матеріальних цінностей (бітум дорожній та пальне) за завищеними цінами неефективно витрачено понад 2,7 млн грн.

Через несвоєчасне звернення та подання необхідних документів до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України для отримання спеціального дозволу для роботи Сколівського спецкар’єру неефективно витрачено 2,3 млн грн.

За результатами проведеної ревізії начальнику ДП «Львівський облавтодор» надіслано вимоги щодо усунення виявлених порушень. Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.