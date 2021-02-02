У Коломийській COVID-лікарні вже немає вільних ліжок - головний лікар

У Коломийській центральній райлікарні, яка приймає хворих на COVID-19, вже немає вільних ліжко-місць.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив головний лікар Коломийської ЦРЛ Андрій Кошкін місцевим ЗМІ.

«За останніх два тижні кількість хворих (на COVID-19 – ред.) зростає. У нас, на жаль, уже місць немає. Зараз будемо виписувати тих, які краще себе почувають і мають негативні ПЛР-тести», - зазначив Кошкін.

За його словами, спалах коронавірусу спостерігають не лише в Коломиї, але й у Печеніжинській громаді. Люди, підкреслив лікар, не дотримуються ані маскового режиму, ані соціальної дистанції.

«Пацієнтів дуже багато, буквально сім’ями попадають у стаціонар», - зазначив він.

В Івано-Франківській ОДА стверджують, що в області додатково розгорнули 95 ліжко-місць для хворих на коронавірус у 8 медзакладах області. Найбільше - в Івано-Франківській обласній клінічній та у Рожнятівській лікарнях.

Як відомо, на Прикарпатті хворих на коронавірусну інфекцію приймають 28 медичних закладів. В області розгорнуті 2987 ліжко-місць, з них 82% підключені для подачі кисню.

Станом на 2 лютого в Івано-Франківській області зареєстровано 278 нових випадків коронавірусної хвороби. З початку епідемії COVID-19 в області захворіли 49 181 особа, з них 43050 осіб одужали та 951 особа померла.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 223 879 осіб, за останню добу зафіксовані 2394 нові випадки коронавірусу.