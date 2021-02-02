На Буковині реанімації двох COVID-лікарень заповнені на 100%

У Чернівецькій області дві реанімації в лікарнях, де лікують хворих на коронавірус пацієнтів, заповнені на 100%.

Про це йдеться в даних інформаційної панелі області, передає Укрінформ.

Як зазначив у коментарі кореспонденту Укрінформу директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний, така ситуація виникла через те, що люди пізно звертаються за медичною допомогою і лікарям частіше доводиться госпіталізовувати хворих у важкій формі.

"Наразі ми спостерігаємо загальну динаміку на зниження захворюваності. Проте не можу сказати, що якесь із відділень наших госпітальних баз простоює порожнім. Річ у тім, що кількість хворих зменшується, проте запущених випадків стає більше. Люди пізно звертаються за медичною допомогою – їх терміново доводиться госпіталізовувати з низькою сатурацією. Саме тому, на жаль, поки що не можемо похвалитися зменшенням пацієнтів у госпітальних базах", - сказав Чорний.

Наразі усі 19 госпітальних баз Чернівецької області для хворих на COVID-19 працюють у звичному режимі. Перепрофільовувати жодне ковідне відділення на роботу в докарантинний період найближчим часом не планують.

Як повідомляв Укрінформ станом на 2 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 223 879 випадків COVID-19, з них за добу - 2 394.

У Чернівецькій області зафіксували 45 641 випадок інфікування COVID-19, із них 39 237 пацієнтів одужали, а 877 людей померли.