Про підозру повідомили 16 псевдопрокурорам «ДНР»

На Донеччині заочно повідомили про підозру в участі у терористичній організації 16 псевдопрокурорам так званої «Генеральної прокуратури ДНР».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року 16 осіб, працюють у псевдоструктурі - «Генеральній прокуратурі ДНР» - та обіймають посади у так званому "відділі державного обвинувачення управління із забезпечення участі прокурорів у розгляді судами кримінальних справ ГП ДНР".

Зазначається, що виконуючи незаконні функції прокурорів, правопорушники беруть участь у засіданнях під час розгляду кримінальних справ за нелегітимними нормативними актами, прийнятими представниками НЗФ РФ у так званих судах, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації) здійснюється слідчим відділом Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці розслідують незаконне утримання цивільних осіб та військовослужбовців ЗСУ у «в’язниці МГБ ДНР», розташованій на території ПрАТ «Ізоляція» в окупованому Донецьку і закликають громадян долучитися до збору доказів.