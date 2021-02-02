Три області мають найвищі COVID-показники
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій області - 291,6 на 100 тис. населення, Івано-Франківській області - 270,6, Запорізькій області - 205,42.
В Києві показник захворюваності на COVID-19 за останні 14 днів станом на 2 лютого становить 175,4 на 100 тис. населення.
Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 147,6 на 100 тис. населення.
Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 44,8 на 100 тис. населення.
Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Івано-Франківській області - 51,41% станом на 1 лютого.
По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, становить 27,9% станом на 1 лютого, в Києві - 27,7%.
Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 223 879 осіб, за останню добу - виявлено 2394 нові випадки коронавірусу.