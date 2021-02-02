На Закарпатті - спалах COVID-19 у гірському районі, райлікарня переповнена

На Закарпатті у Рахівському районі фіксують значне зростання захворюваності на коронавірус. Місцева лікарня переповнена, хворих за потреби довозять в інші райони, школи в районі перевели на дистанційне навчання.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.

“Дійсно, впродовж кількох останніх днів ми фіксуємо по Рахівському району значне збільшення випадків захворюваності на ковід. Наразі завантажена місцева райлікарня, також з учорашнього дня, 1 лютого, усі місцеві школи знову відправили на дистанційне навчання,” - сказав Пшеничний.

За словами директора департаменту, хворих із Рахова та району за потреби довозять в інші райлікарні, важкі випадки — в обласні заклади.

"Щодо закладів освіти в Рахівському районі, то минулого тижня, з 25 січня, усі вони вийшли на навчання, але учора було прийнято рішення знову перейти на дистанційну освіту, аби перервати ланцюг передачі інфекції”, - каже Пшеничний.

Щодо такого спалаху ковіду на Рахівщині називають різні причини.

“Однозначно, далися взнаки новорічно-різдвяні свята. Також протягом останнього часу із заробітків поприїжджало багато краян, це теж мало вплив на ситуацію. Ну і ще одна із причин — багато місцевих жителів працюють у туризмі, зокрема, в закладах на курорті “Буковель”. Недотримання епідеміологічних заходів безпеки та значний наплив туристів узимку в ці місця також позначився на збільшенні захворюваності на коронавірус в цьому регіоні Закарпаття”, - сказав Пшеничний.

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Як повідомляється на офіційному сайті Закарпатської ОДА, станом на 2 лютого за минулу добу у 91 особи на Закарпатті підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом по області відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, становить 48%.

В Україні зареєстровано 1 223 879 випадків COVID-19, у т.ч. за минулу добу - 2394 випадки.