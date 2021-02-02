На Донеччині є лише один склад, де можна зберігати COVID-вакцину за -20°

На Донеччині є єдиний обласний склад, де вакцина проти COVID-19 може, якщо буде необхідність, зберігатися при температурі -20 градусів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 1 лютого на брифінгу повідомив представник Департаменту охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації Олександр Педенко.

«Коли вакцина надійде до України, вона буде відповідними наказами розподілятися і до Донецької області також. У Донецькій області є єдиний обласний склад, в якому є можливість зберігати вакцину при температурі 2-8 градусів або, якщо буде необхідність, зберігати при температурі мінус 20 градусів. Для цього є все обладнання», - сказав Педенко.

Він додав, що в кожній з 34-х амбулаторій центрів первинної медико-санітарної допомоги області є умови для зберігання вакцини та вакцинації населення. Також у регіоні вже затверджені мобільні медичні бригади для вакцинації населення.

Педенко нагадав, що визначено п’ять етапів кампанії з вакцинації. На першому етапі вакцинувати будуть людей із критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, які виконують критичні функції у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Цільова група на першому етапі - це медичні працівники та персонал, які працюють у закладах охорони здоров’я, де надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19, люди в інтернатних закладах, будинках для людей похилого віку та працівники таких закладів, також військовослужбовці, включаючи Збройні Сили України та Національну гвардію, які беруть участь в ООС на сході України.

Як повідомлялося, в Україні станом на 25 січня лабораторно підтверджено 1 221 485 випадків COVID-19, з них за добу 2030.

На Донеччині загалом від початку пандемії на COVID-19 захворіли 44 165 осіб, з них 39 580 вже одужали, 905 людей померли.