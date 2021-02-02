У Харкові відкрили школу казахської мови

Школу казахської мови під назвою "Шанирак" відкрили у Харкові при Почесному консульстві Республіки Казахстан.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила Стефанія Рішко - помічник почесного консула Республіки Казахстан у Харкові Еміна Наджафлі.

"Школу казахської мови "Шанирак", що означає верхівку казахської юрти і символізує єднання під її куполом, відкрито з метою долучити дітей, народжених у змішаних сім'ях представників казахської діаспори, до казахської мови, а також познайомити їх з казахською культурою, національними традиціями і звичаями", - розповіла вона.

За словами Стефанії Рішко, вчителькою у школі зголосилася стати лікар Гуля Сайко, яка приїхала з Чимкента: "Вона знавець казахської мови і літератури та хоче поділитися своїми знаннями з дітьми".

"На перше заняття прийшли з батьками до десяти дітей віком від 5 до 10 років, у тому числі з інших міст. Наприклад, жителька Мерефи Харківського району Мадіна привезла двох дітей молодшого віку", - розповіла Рішко.

Читайте також: Казахстан планує перейти на латиницю до 2031 року

Вона додала, що школу створено за підтримки почесного консула Республіки Казахстан у Харкові Еміна Наджафлі. Прикладом став досвід посольства Республіки Казахстан у Києві, де відкриті курси казахської мови для дітей і дорослих.

Навчання у школі безкоштовне. Уроки будуть проходити по суботах. Приєднатися може кожен охочий. Подробиці можна знайти у Фейсбуку на сторінці Почесного консульства Республіки Казахстан у Харкові.

Фото: facebook.com/consul.kz.kh