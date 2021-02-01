У Хмельницькому від COVID-19 помер лікар

Від COVID-19 помер лікар-хірург Хмельницької міської лікарні Олег Гвоздовський.

Як передає Укрінформ про смерть лікаря у Фейсбуці повідомив медзаклад.

«31.01.2021 року помер наш колега Гвоздовський Олег Анатолійович. Олег Анатолійович – чудовий хірург, професіонал високого рівня, прекрасний сім’янин і товариш», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ХМ-ІНСАЙД, Гвоздовський інфікувався коронавірусом і понад 2 тижні перебував у Хмельницькій інфекційній лікарні. Смерть настала через ускладнення, викликані цією хворобою.

У листопаді від COVID-19 помер ще один хірург міської лікарні Сергій Ковтун.

За весь період пандемії на Хмельниччині від коронавірусу померли 14 медпрацівників.

На Хмельниччині лабораторно підтверджено 43 951 випадок COVID-19, одужали 40663 особи, померли – 788.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 лютого в Україні підтверджено 1 221 485 випадків коронавірусу, з яких за минулу добу – 2 030.