На Одещині через негоду 11 населених пунктів – досі без світла

У Лиманському районі Одеської області внаслідок ускладнення погодних умов залишаються знеструмленими 11 населених пунктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 07:00 1 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Лиманському районі Одеської області”, - йдеться у повідомленні.

Відключення пов’язані з падінням опор ліній електропередач, які потребують триваліших ремонтних робіт. Під’їзд до місця робіт забезпечений. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.