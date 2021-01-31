На горі Піп Іван випало більше метра снігу

На горі Піп Іван за останні дні випала значна кількість снігу, тому пересування тут ускладнене.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"За останні два дні випала значна кількість снігу (більше метра), тож пересування ускладнене", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 10:00, 31.01.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -10°С, вітер західний 5 м/с., хмарно, туман, падає сніг. Видимість до 20 м.

Читайте також: В Україні через негоду без світла залишаються 68 населених пунктів

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом Укргідрометцентру, у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській та Миколаївській областях у понеділок пройде значний сніг, місцями з переходом у дощ, також очікується налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с.