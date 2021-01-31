На горі Піп Іван випало більше метра снігу
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Укрінформ
На горі Піп Іван за останні дні випала значна кількість снігу, тому пересування тут ускладнене.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"За останні два дні випала значна кількість снігу (більше метра), тож пересування ускладнене", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 10:00, 31.01.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -10°С, вітер західний 5 м/с., хмарно, туман, падає сніг. Видимість до 20 м.
Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом Укргідрометцентру, у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській та Миколаївській областях у понеділок пройде значний сніг, місцями з переходом у дощ, також очікується налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с.