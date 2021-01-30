У Запоріжжі помер підліток, який пережив клінічну смерть на шкільній перерві

У Запоріжжі помер учень школи №15, який пережив клінічну смерть на перерві.

Про це в Фейсбуці повідомила волонтерка Олена Ярошенко, передає Укрінформ.

"Сьогодні зупинилося серце хлопця ... учня 15-ї школи. Все місто і країна переживали і сподівалися, що все буде добре. Що він зможе і ми побачимо, як він танцює випускний вальс ... Але він став ангелом. Від імені батьків 15-ї школи висловлюємо співчуття рідним", - йдеться у дописі Ярошенка.

Причина смерті поки що невідома.

Як повідомлялося, 27 січня учень 11-А запорізької школи №15 пережив клінічну смерть. На перерві хлопець раптово втратив свідомість у роздягальні спортзалу. Клас готувався до уроку фізкультури. Однокласники покликали на допомогу вчителя фізкультури і шкільного медика, які робили школяреві непрямий масаж серця до приїзду "швидкої". У лікарні хлопець перебував у медикаментозному сні.