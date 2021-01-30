Сильний туман «паралізував» аеропорт Одеси

Сильний туман «паралізував» аеропорт Одеси

Укрінформ
Сильний туман, що опустився годину назад на Одесу, паралізував роботу аеропорту. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Думська".

Пілоти «Боїнга» авіакомпанії flydubai успішно приземлилися в Одесі о 14:40, але не наважуються вирушити у зворотний шлях рейсом у Дубай. Посадку на борт було завершено о 15:30, проте погодні умови не дозволяють злетіти.

За інформацією метеослужби аеропорту зараз видимість у зоні посадки не перевищує 250 метрів, вертикальна видимість - 30 метрів. Товщина ущільненого шару снігу 5 мм, коефіцієнт зчеплення на смузі - 0,36.

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Туман не дозволив також приземлитися літаку авіакомпанії Windrose рейсом з Борисполя. Турбопроп ATR-72 повинен був сісти в Одесі о 16:45, однак, не долетівши до міста, близько 20 хвилин кружляв, очікуючи поліпшення погоди. У підсумку, вирішив не випробовувати долю і повернутися в аеропорт вильоту.

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О 17:40 Польська авіакомпанія скасувала сьогоднішній рейс Варшава - Одеса і у зворотному напрямку.

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