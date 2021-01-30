Сильний туман «паралізував» аеропорт Одеси

Сильний туман, що опустився годину назад на Одесу, паралізував роботу аеропорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Думська".

Пілоти «Боїнга» авіакомпанії flydubai успішно приземлилися в Одесі о 14:40, але не наважуються вирушити у зворотний шлях рейсом у Дубай. Посадку на борт було завершено о 15:30, проте погодні умови не дозволяють злетіти.

За інформацією метеослужби аеропорту зараз видимість у зоні посадки не перевищує 250 метрів, вертикальна видимість - 30 метрів. Товщина ущільненого шару снігу 5 мм, коефіцієнт зчеплення на смузі - 0,36.

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Туман не дозволив також приземлитися літаку авіакомпанії Windrose рейсом з Борисполя. Турбопроп ATR-72 повинен був сісти в Одесі о 16:45, однак, не долетівши до міста, близько 20 хвилин кружляв, очікуючи поліпшення погоди. У підсумку, вирішив не випробовувати долю і повернутися в аеропорт вильоту.

О 17:40 Польська авіакомпанія скасувала сьогоднішній рейс Варшава - Одеса і у зворотному напрямку.