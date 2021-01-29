На Харківщині за участі працівниці ДФС сталася смертельна ДТП

На Харківщині за участі працівниці ДФС сталася ДТП, в якій загинула людина і п’ятеро постраждали.

Про це у Фейсбуці повідомив прессекретар Територіального управління Держбюро розслідувань у м. Полтаві (яке розпочало розслідування) Олександр Білка, передає Укрінформ.

«За попередньою інформацією, 28 січня о 14:40 на трасі «Київ-Харків-Довжанський» в напрямку міста Ізюм рухався автомобіль «ВАЗ 2115». В цей час із автозаправної станції, яка розташована поруч, виїжджав автомобіль «Toyota Camry» під керуванням працівниці ГУ ДФС України у Харківській області, в наслідок цього відбулося зіткнення транспортних засобів. У результаті автопригоди 81-річний водій автомобілю «ВАЗ 2115» загинув на місці», - йдеться в повідомленні.

Водійку «Toyota Camry», а також пасажира автомобілю «ВАЗ 2115» госпіталізували. Чотири особи після надання медичної допомоги на місці госпіталізації не потребували.

Досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

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