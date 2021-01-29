На Буковині знову перекрили магістраль, поліція просить маршрутки їхати в об’їзд

У селі Берегомет, що в Чернівецькій області, пікетувальники знову перекрили трасу національного значення Н-10 сполученням «Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Новоселиця» - люди невдоволені тарифами на газ та транспортування.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає Укрінформ.

"Поліцейські інформують водіїв про ускладнення проїзду на автомобільній дорозі сполученням «Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Новоселиця». Зокрема, наразі в селі Берегомет місцеві жителі безперервно рухаються по пішохідному переходу, висловлюючи в такий спосіб своє невдоволення тарифами на газ і його постачання", - йдеться у повідомленні.

На місці проведення акції працюють співробітники поліції, які охороняють безпеку дорожнього руху та здійснюють відвід транспортних засобів.

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Окрім того, правоохоронці спілкуються з організаторами та учасниками заходу щодо недопущення будь-яких порушень громадського порядку.

"Прохання до водіїв планувати маршрути своїх поїздок з урахуванням зазначеного обмеження руху", - додали у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні близько 40 людей перекривали цю ж дорогу національного значення у селі Дубівці Кіцманського району.

З 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулися протести у різних регіонах.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, в яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.