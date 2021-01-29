Водіїв попереджають про ожеледицю та сніг

В Україні у найближчі дні на дорогах очікується ожеледиця, а 1 лютого у більшості областей сніжитиме.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"30-31 січня на дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). 1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг, вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 30-31 сiчня на високогiр'ї Закарпатської, 31 сiчня і Івано-Франківської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

фото: ДСНС