У Житомирі в 25-му гарнізонному Будинку офіцерів у межах соцпроєкту «Скажи «Так!» життю після війни» презентували виставку світлин поранених на Донбасі бійців, родин загиблих військових та людей, що проживають на лінії розмежування.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виставка «Скажи «Так!» життю після війни» з’явилася завдяки грантовому проєкту ПРООН і фінансується Посольством Королівства Нідерландів. Вона є продовженням нашого першого фотопроєкту «Ми. Мами. Сильні». Це виставка-пам’ять про наших загиблих героїв, і вона показує, що їхні батьки продовжують жити зі своїми важкими втратами», - розповіла координатор Дому ветерана, одна з організаторок фотовиставки Юлія Толмачова.

У Житомирі презентували соціальний фотопроєкт "Скажи "Так!" життю після війни"/ Фото: Ірина Чириця

За її словами, на світлинах зображені військові, які служать в зоні проведення ООС, тяжкопоранені бійці, батьки і діти загиблих на Донбасі бійців, а також люди, що проживають на лінії розмежування.

Читайте також: Про значення Акту Злуки для українців закордону розповідає документальна виставка

Зокрема, є на фото три сестрички загиблого бійця 95-ї бригади Дмитра Ільницького з Житомира, які народилися після його смерті. Крім того, частина світлин присвячена сім’ї переселенців із Первомайська, яка взяла на виховання 8 дітей, та багатодітній родині з Дебальцевого.

На Донбасі знімки робив фотограф Анатолій Степанов, а в Житомирі – Сергій Мішин. Загалом експонується 41 світлина.

Вже 5 лютого експозицію планують показати в Торецьку, а потім і в інших містах Донбасу.

Проєкт «Скажи «Так!» життю після війни» створили волонтерки Юлія Толмачова та Юлія Бодашевська.