У Житомирі презентували соціальний фотопроєкт «Скажи «Так!» життю після війни»
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Виставка «Скажи «Так!» життю після війни» з’явилася завдяки грантовому проєкту ПРООН і фінансується Посольством Королівства Нідерландів. Вона є продовженням нашого першого фотопроєкту «Ми. Мами. Сильні». Це виставка-пам’ять про наших загиблих героїв, і вона показує, що їхні батьки продовжують жити зі своїми важкими втратами», - розповіла координатор Дому ветерана, одна з організаторок фотовиставки Юлія Толмачова.
У Житомирі презентували соціальний фотопроєкт "Скажи "Так!" життю після війни"/ Фото: Ірина Чириця
За її словами, на світлинах зображені військові, які служать в зоні проведення ООС, тяжкопоранені бійці, батьки і діти загиблих на Донбасі бійців, а також люди, що проживають на лінії розмежування.
Зокрема, є на фото три сестрички загиблого бійця 95-ї бригади Дмитра Ільницького з Житомира, які народилися після його смерті. Крім того, частина світлин присвячена сім’ї переселенців із Первомайська, яка взяла на виховання 8 дітей, та багатодітній родині з Дебальцевого.
На Донбасі знімки робив фотограф Анатолій Степанов, а в Житомирі – Сергій Мішин. Загалом експонується 41 світлина.
Вже 5 лютого експозицію планують показати в Торецьку, а потім і в інших містах Донбасу.
Проєкт «Скажи «Так!» життю після війни» створили волонтерки Юлія Толмачова та Юлія Бодашевська.