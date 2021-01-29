Рух вантажівок на Миколаївщині та Одещині досі обмежений

На Одещині через снігові замети обмежено рух вантажівок на автодорогах Одеса-Рені та Одеса– Кучурган, а на Миколаївщині на трасі Кропивницький-Платонове - вантажівок та автобусів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком:

в Одеській області– заборонено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса – Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення;

у Миколаївській області – обмежено рух великовантажних та великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

Крім того, на автодорозі М-05 Київ – Одеса найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок Знаменка – Ревова (спостерігаються перемети протяжністю близько 30 км, в яких заблоковано до 300 великогабаритних транспортних засобів, рух у напрямку Києва закрито). Забезпечено проїзд по двом смугам у напрямку м. Одеса для транспортних засобів всіх категорій. На цій ділянці працює 24 од. техніки та 43 чол., з них від ДСНС 10 од. тех. та 29 чол. о/с.

Загалом з початку негоди підрозділами ДСНС здійснено буксирування понад 900 транспортних засобів (з них 29 швидких допомог, 25 автобусів) та надано допомогу близько 1 тис. 800 особам (з них 3 породілля), розпилено та прибрано 67 повалених дерев, розчищено близько 750 км автодоріг. Від ДСНС залучалося 912 чол. о/с та 288 од. техніки (у т.ч. 12 пунктів обігріву).

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Всього для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 700 працівників та 1 тис. 480 од. техніки.

Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору.

Фото: ДСНС