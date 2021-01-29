Трасу Одеса-Рені відкрили для легкових авто

З 7.00 години 29 січня 2021 року знімаються обмеження та відновлюється рух легкових транспортних засобів на всій автодорозі державного значення М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що інформацію про зняття заборони та відновлення руху великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів буде оприлюднено додатково.

Як повідомляв Укрінформ, рух великовагових, маршрутних транспортних засобів і легкового автотранспорту по дорозі М-15 Одеса - Рені було заборонено з вечора 27 січня у зв'язку зі значним снігопадом.

В Україні у п’ятницю, 29 січня, опади у вигляді снігу очікуються у більшості областей, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень від 3° морозу до 7° тепла.