У Миколаєві водій напідпитку збив патрульну та намагався втекти з місця ДТП

У Миколаєві водій з ознаками сильного алкогольного сп’яніння збив патрульну поліцейську та намагався втекти з місця ДТП.

Як передає Укрінформ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба МВС України.

“Близько 20:00 години на вулиці Крилова екіпаж патрульних зупинив автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у порушника, водій іншого авто Nissan Micra на великій швидкості здійснив наїзд на патрульну та пошкодив авто, яке зупинили інспектори. Навіть не зупинившись, керманич намагався втекти з місця події, на вимоги поліцейських зупинитись не реагував та створював аварійні ситуації”, - йдеться у повідомленні.

Патрульні наздогнали та затримали водія за кілька кварталів від місця вчинення ДТП.

За даними правоохоронців, під час затримання громадянин чинив опір - поводив себе неадекватно та мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння.

Патрульну шпиталізували до лікарні з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, перелом щелепи. Наразі лікарі надають їй кваліфіковану допомогу.

Наразі слідчі вирішують питання щодо затримання водія.

Як раніше повідомляло агентство, на Львівщині внаслідок потрійного автозіткнення загинули дві особи, ще чотири з травмами госпіталізовані.