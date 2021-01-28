Неякісні продукти, які привезли до шкіл Куп’янська, повертають постачальникам

Неякісні продукти – курятину та картоплю, які привезли до шкіл Куп’янська на Харківщині, повертають постачальникам.

Про це, як передає Укрінформ, повідомила пресслужба Куп’янської міської ради.

«За інформацією відділу освіти згідно з актами від 26 січня, які складено комісією відділу освіти та фахівцями Куп’янського районного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, 27 січня продукцію повернуто загальноосвітньою школою №4 та навчально-виховним комплексом «Школа-гімназія № 3». Решту продукції буде повернуто найближчим часом», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на початку лютого для відповідальних осіб за організацію дитячого харчування, медичних сестер та комірників закладів освіти проведуть семінар-навчання за участю представників Куп’янського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби Харківської області.

Як стало відомо, 28 січня представники відділу освіти, адміністрація школи та працівники їдальні зустрічалися з батьками учнів 4-ої школи. Заступник начальника відділу освіти Тетяна Шовкопляс розповіла, що 25 січня школи дійсно отримали не заявлених у тендерній документації охолоджених курей першої категорії. Працівники їдальні ж додали зі свого боку, що це були дрібні заморожені курчата, частина з яких була не випотрошена. Але при цьому ознак того, що курятина зіпсована, не було, і з неї вирішили робити котлети. На що батьки обурилися, чому таку продукцію взагалі прийняли. За словами Шовкопляс, того ж дня відділ освіти направив постачальнику відповідні акти-претензії щодо повернення продукції. «Ми не приховували ситуацію і на всякий випадок звернулися до органів Держпродспоживслужби з проханням направити фахівця для забору продукції для аналізу. Проби 27 січня направили у м. Валки до сертифікованої лабораторії. Наразі очікуємо результатів», - заявила Шовкопляс.

Директор школи Михайло Ільєнко наполягає, що справа лише в категорії, за іншими показниками курятина – якісна і шкоди дітям не принесла. «Про те, що курей не можна використовувати, й мови нема. Я не прийняв би ніколи рішення (про приготування їжі з отриманої продукції), якби це могло принести шкоду для дітей», - сказав директор.

Щодо картоплі керівник навчального закладу повідомив, що зовні картопля «була прекрасна», її якість побачили вже після розрізання. «Напевне, вона була приморожена при транспортуванні чи зберіганні. Зіпсовану ми вже повернули», - сказав Ільєнко. Наостанок директор заявив, що «питання надумане».

Місцевий громадський активіст, який виклав у мережу Фейсбук фотографії поставленої до шкіл і садочків продукції, Богдан Черемський кореспонденту агентства повідомив, що лише розголос сприяв тому, що м'ясо та картоплю почали повертати.

«Якби батьки не збурилися, не пішли до школи з перевіркою, не вимагали документів на продукти, то нічого б не було. Дійсно, працівниця їдальні, зокрема, в 4-ій школі все зробила правильно: вона побачила продукцію, внесла все в бракеражний журнал та поінформувала адміністрацію школи та відділ освіти. Натомість отримала наказ готувати з цих курей їжу дітям. А почався розголос, то в інших школах почали ховати цих курей. Документів на продукцію батькам показати не змогли, якісь дивні ксерокси або зовсім нічого. А всі накладні мають бути у закладах, а не десь в районо», - говорить Черемський.

Активіст разом із батьками школярів оглядав і інші доставлені продукти - крупи, масло. За словами Черемського, замість масла для дітей привезли спред, а рис у мішку був різних сортів, кольору і фракцій (довгозернистий, круглий, січка).

У відділі освіти підтвердили, що постачання масла нині – окрема проблема. Переможець тендеру в останній момент відмовився від виконання договору, а новий тендер можна оголосити лише на початку лютого.

Черемський наголосив, що до школи, з якої почався розголос, двічі викликали поліцію. «Лише друга слідчо-оперативна група, яку ми викликали, почала оформлювати матеріали. Перша просто відмовилася, мовляв, що такого трапилося, курятина не протухла, нічого страшного не відбувається», - обурений активіст.

Як писав Укрінформ, за фактом постачання неякісних продуктів до навчальних закладів Куп’янська відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів).