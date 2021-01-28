Рибалку з Кіровоградщини віднесло на крижині в іншу область

У Світловодську врятували жителя Полтавської області, що дрейфував на крижині в акваторії Кременчуцького водосховища і потрапив в сусідню Кіровоградську область.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС Кіровоградської області, передає Укрінформ.

«Спільними зусиллями чоловіка, що перебував приблизно за 500 м від берега, на надувному човні було доставлено на берег. Врятований – житель м. Кременчук Полтавської області 1949 р.н. Чоловік рибалив неподалік с. Недогарки Кременчуцького району, поки крижину, на якій він розташувався, не відірвало течією», - йдеться в повідомленні.

За словами речниці УДСНС Оксани Мачак, телефона в чоловіка не було, тож він не зміг попросити допомоги. Зрештою його побачили люди, зателефонували до поліції, а ті - рятувальникам. Врятований рибалка від допомоги медиків відмовився.

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Відомо, що від Недогарок до Світловодська, де й врятували рибалку, по прямій приблизно 18 кілометрів. Село розташоване на лівому березі водосховища, а місто - на правому.