Райлікарня на Вінниччині отримала комп’ютерний томограф

На Вінниччині у Ямпільській ЦРЛ, яка є об’єктом «Великого будівництва», змонтували комп’ютерний томограф.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

«Ямпільська ЦРЛ отримала першою комп`ютерний томограф у рамках програми «Велике будівництво» – 17 грудня 2020 року. Томограф уже змонтований. Вартість – 11,8 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, Ямпільська ЦРЛ – об’єкт "Великого будівництва", а саме, у напрямку Emergency-2020. Станом на 29 січня обсяг передбачених будівельних робіт виконано на 88 %. Наразі в лікарні триває реконструкція частини першого поверху головного лікувального корпусу.

Будівельним проєктом передбачена добудова критого в’їзду для автотранспорту медичної допомоги. До 1 квітня тут мають завершити другу чергу реконструкції – приймального відділення, яке створюється для оперативного реагування на невідкладні стани, швидкої діагностики та госпіталізації пацієнтів.

Згідно з проєктом, загальна кошторисна вартість реконструкції об’єкта становить 98 млн грн, включно з витратами на обладнання для лікарні.

Упродовж 2020 року в ході будівельних робіт освоєно 8,48 млн грн, профінансованих державним та місцевим бюджетами. За ці кошти вже завершено розведення інженерних систем, чистове шпаклювання стін, встановлено двері та підвісну стелю, облаштовано систему вентиляції.

Завершуються роботи з укладання плитки на стінах санвузлів, фарбування стін у коридорі та монтування датчиків сигналізації пожежної безпеки. Проводяться роботи з оформлення центрального входу. Завершено демонтажні роботи у підвальному приміщенні, зведення перегородок та влаштування бетонної стяжки, завершуються роботи з чорнового шпаклювання стін.

Ямпільська центральна районна лікарня – це багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня, що надає стаціонарну амбулаторну та невідкладну медичну допомогу населенню. Тут 143 стаціонарних ліжка, щорічно в стаціонарних відділеннях ЦРЛ лікування проходить в середньому близько 6300 пацієнтів та проводиться близько 900 оперативних втручань.

Фото: Вінницька ОДА