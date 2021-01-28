На Буковині знову перекрили національну трасу через високі тарифи

У Чернівецькій області тривають протести через високі тарифи на комунальні послуги. Люди перекрили трасу національного значення Н-10 у селі Дубівці Кіцманського району.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.

"Близько 12 год. 38 хв надійшло повідомлення на лінію «102» про перекриття руху у с. Дубівці Кіцманського району на трасі національного значення Н-10. Близько 40 людей безперервно ходять по пішохідному переходу», - зазначили в поліції.

Правоохоронці додали, що пікетувальники висловлюють невдоволення щодо підняття ціни на газ та електроенергію.

На місці події працюють поліцейські, які слідкують за порядком під час протесту.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулися протести у різних регіонах.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, в яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Фото: molbuk.ua