В Івано-Франківську вимагають знизити ціну на газ до 4,49 гривні за кубометр

Івано-Франківська міська рада вимагає від уряду переглянути рішення про скасування пільгового тарифу на електроенергію, а також встановити ціну на газ на рівні 4,49 грн за кубометр для населення і теплогенеруючих компаній.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у зверненні Івано-Франківської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо невідкладного зменшення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ для населення, яке депутати ухвалили на сесії.

«Ми вимагаємо від Кабінету Міністрів України переглянути свої рішення про скасування пільгового тарифу на електроенергію для населення та збільшити його розмір до 200 кВт із збереженням пільгової ціни на рівні 0,9 грн, а для осіб у яких встановлено електроопалення, на період опалювального сезону встановити сплату за спожиту електроенергію на рівні 50 відсотків. Крім того, вимагаємо розробити механізм обмеження націнки постачальників газу на транспортування, прив’язавши її до ціни транспортування НАК «Нафтогаз України»; встановити ціну на газ на рівні запропонованої НАК «Нафтогаз України» улітку 2020 року – 4,49 грн. І не лише для фізичних осіб, але й для організацій теплокомуненерго», - йдеться у Зверненні Івано-Франківської міської ради.

Депутати переконані, що «підвищення цін на енергоносії – це ланцюгова реакція, що понесе зростання цін на практично всі галузі».

«Ми вимагаємо від Верховної Ради України в найкоротші терміни внести зміни до державного бюджету, забезпечивши показники фінансування житлово-комунальних субсидій для населення на рівні, не меншому за торішній», - зазначають депутати Івано-Франківської міської ради.

У випадку ігнорування свого звернення, депутати обіцяють протестні акції.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 січня 2021 року ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр.