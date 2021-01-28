На кордоні з Польщею та Угорщиною «застрягли» у чергах понад 300 авто

У четвер, 28 січня, на кордоні України з Польщею та Угорщиною у чергах стоять понад 300 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Найбільше автомобілів очікують біля пункту пропуску «Шегині» - 180.

Крім того, за даними прикордонників, на ПП «Грушів» та ПП «Краковець» у чергах стоять по 40 автомобілів.

Також є черга на ПП «Тиса» на кордоні з Угорщиною – там у черзі очікують 45 автівок.

Причини виникнення черг на кордоні у ДПСУ не уточнили.

Як повідомляв Укрінформ, Служба автомобільних доріг Львівщини планує побудувати п’ять нових прикордонних переходів на межі з Польщею. Три переходи хочуть облаштувати у Карпатському регіоні, два – поблизу міста Белз.

На території Львівської області функціонують 6 пунктів пропуску для автомобільного сполучення – «Рава-Руська – Гребенне», «Шегині – Медика», «Краковець – Корчова», «Смільниця – Кросценко», «Грушів – Будомєж», «Угринів – Долгобичув».