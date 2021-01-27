У трьох областях та Києві - найвищий показник COVID-захворюваності

Станом на 27 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Чернівецькій областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 316,4 на 100 тис. населення, у Миколаївський області - 306,9, Чернівецькій області - 295 та в Києві - 259.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 183,9 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 63,7 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 38,5% станом на 26 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, становить 28,5% станом на 26 січня, в Києві - 29,8%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу - 3 776.