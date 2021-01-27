Одесу засипає снігом

У ніч проти 27 січня в Одесі розпочався сильний снігопад - комунальники вивели на міські дороги близько ста машин снігоприбиральної техніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"О 4 год. 98 машин спецтехніки КП «Міські дороги» почали роботи з очищення доріг від снігу. Повний цикл робіт на 17 маршрутах займе близько 5 год. З огляду на те, що сніг не припиняється, а після обіду 27 січня очікується його пік, після першого циклу снігоприбиральна техніка відразу розпочне другий", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі дороги Одеси відкриті для проїзду. Працівники житлово-комунальних сервісів (ЖКС) розчищають тротуари і посипають піщано-сольовою сумішшю.

За прогнозом синоптиків Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, снігопад триватиме в Одесі упродовж дня, очікується випадіння більш ніж місячної норми опадів. Окрім того, ситуацію погіршує сильний вітер, до 15-20 метрів в секунду.

Керівництво міськради звернулось до мешканців літнього віку з проханням - не залишати без зайвої потреби своїх домівок, не користуватися без крайньої потреби особистим автотранспортом, не залишати свої авто під деревами і лініями електропередач та обабіч доріг, оскільки це може зашкодити роботі спецтехніки.

Як повідомляв Укрінформ, в окремих областях України у середу очікуються складні погодні умови. Значний мокрий сніг очікується в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, ще у низці областей – дощ або невеликий сніг.

Фото: Думская