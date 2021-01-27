Прокуратура передала до суду справу ексмера Ірпеня

Прокуратура передала до суду справу стосовно колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка, якого обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього міського голови м. Ірпінь за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розслідуванням установлено, що у липні 2017 року колишній міський голова Ірпеня погодив та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту дороги на одній із вулиць міста.

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У результаті підряднику були перераховані бюджетні кошти в сумі понад 2,7 млн грн за роботу, яка фактично не була виконана.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Ірпінського відділу ГУ Нацполіції в Київській області.