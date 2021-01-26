Центрвиборчком достроково припинив повноваження всіх членів Чернівецької ТВК

ЦВК достроково припинила повноваження всіх членів Чернівецької міської ТВК через неправомірність реєстрації депутатами міськради кандидатів від двох партій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на трансляцію засідання ЦВК.

Зокрема, четвертим питанням порядку денного члени ЦВК розглянули питання щодо діяльності Чернівецької міської ТВК.

"14 січня до ЦВК надійшла постанова Чернівецької міської ТВК про реєстрацію депутатами Чернівецької міськради кандидатів від партій "Рідне місто" та "Команда Михайлішина". Також до ЦВК надійшло звернення групи членів Чернівецької ТВК стосовно обставин прийняття цієї постанови від 13 січня. Суть ситуації полягає у тому, що 24 грудня минулого року до міської ТВК було подано заяви про реєстрацію, але міська ТВК фактично протягом місяця так і не спромоглася прийняти рішення щодо цього питання. І лише 13 січня у комісії був кворум і вона провела засідання. Проте голосів на підтримку проєкту постанови про реєстрацію було недостатньо", - повідомив член ЦВК Володимир Перепелюк.

Попри те, що голосів за це рішення було недостатньо, голова Чернівецької ТВК оформила постанову, підписала її разом із секретарем комісії та відправили до ЦВК.

"Звичайно, за таких умов вважати цю постанову правомірною не можна. Тому вважаю, що є підстави для визнання цієї постанови протиправною та її скасування. Крім того, у ЦВК констатували неодноразове грубе порушення Чернівецькою ТВК Конституції та законів України. Тому це є підставою для дострокового припинення повноважень усіх членів міської ТВК", - додав доповідач.

Таким чином, Центральна виборча комісія своїм рішенням визнала протиправною та скасувало постанову про реєстрацію депутатів партій "Рідне місто" та "Команда Михайлішина", зафіксувала факт неодноразового грубого порушення Чернівецькою ТВК Конституції та Виборчого кодексу та достроково припинила повноваження всього складу ТВК.

Відтепер місцеві партійні організації, за квотою яких були призначені нинішні члени ТВК, повинні до 27 січня подати нові кандидатури до її складу. А вже новосформований склад ТВК зобов'язали у 5-денний термін знову розглянути заяви кандидатів від партій "Рідне місто" та "Команда Михайлішина".

Крім того, ЦВК звертається до поліції з проханням перевірити законність складання постанови про реєстрацію депутатами кандидатів двох партій.

За відповідний проєкт рішення проголосували усі присутні 17 членів ЦВК.

Як повідомлялося, у п‘ятницю, 18 грудня, відбулося перше засідання новообраної міської ради Чернівців. На ньому депутати партій "Єдина альтернатива", "ЄС", "Слуга народу" та "Пропозиція", а також новий міський голова Роман Клічук склали присягу, отримали відповідні посвідчення та приступили до виконання своїх обов‘язків. Депутати партій "Рідне місто" та "Команда Михайлішина" на той час не подавали заяви у ТВК про отримання мандатів.

Та вже наступного дня представники партій "Рідне місто" та "Команда Михайшлішина" подали позови до суду на рішення міської ТВК про проведення першого засідання новообраної міської ради.

26 січня 2021 року Чернівецький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні скарги представниці партії "Команда Михайлішина", визнавши таким чином законність проведення першої сесії новообраної міськради.