Агенції регіонального розвитку отримають 58,8 мільйона державної підтримки

Агенції регіонального розвитку отримають 58,8 мільйонів гривень з державного бюджету на реалізацію 9 проєктів в рамках секторальної бюджетної програми Мінрегіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад територій.

"Вперше в історії України 11 Агенцій регіонального розвитку отримають 58,8 мільйонів гривень з державного бюджету на реалізацію 9 проєктів в рамках секторальної бюджетної програми Мінрегіону. Проєкти мають бути реалізовані впродовж наступних трьох років", - йдеться у повідомленні.

Зауважують також, що наразі Агенції регіонального розвитку (АРР) створені в 19 областях України. Вони працюють як офіс з надання консультацій і практичної допомоги щодо підготовки та реалізації програм і проєктів регіонального розвитку. Завдяки їх роботі вдається поєднувати зусилля державної, регіональної, місцевої влади, громадськості та приватного сектору.

«Саме експерти Агенцій регіонального розвитку спроможні давати чітку оцінку сильних сторін і точок майбутнього зростання регіонів, надавати підтримку місцевій владі у стратегічному плануванні та підготовці проєктів розвитку, які після реалізації принесуть нові робочі місця, а отже зростання економіки. », – зазначає Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

У 2021 році Агенції регіонального розвитку отримають від Мінрегіону реальну фінансову підтримку на свою діяльність. Це – Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Рівненська, Закарпатська області. А завдяки співпраці між регіонами, Закарпатська і Житомирська АРР подали на другий конкурс секторальної підтримки проєкти, які передбачають також фінансову підтримку Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

В цілому, Агенції були розробниками та заявниками 41 проєкту, 9 з яких перемогли в рамках другого конкурсного відбору проєктів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.

«Однією з стратегічних цілей Мінрегіону є підвищення ефективності управління регіональним розвитком. Операційна ціль – створити функціонуючі Агенції регіонального розвитку у кожному регіоні», – наголошує заступник Міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря.

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Наразі АРР ще не створені в Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській областях. При цьому, в низці регіонів, де Агенції існують, їх робота не є достатньо ефективною. Тому команда Мінрегіону вже працює над дорожньою картою створення мережі АРР по всій країні та вдосконаленням їх роботи.