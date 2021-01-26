СБУ виявила розкрадання з військової частини на Чернігівщині

На Чернігівщині контррозвідники СБУ встановили, що службові особи однієї з військових частин розкрадали військове майно на замовлення представників комерційних структур для подальшої його реалізації на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ . Для приховування походження товарів зловмисники знищували аутентичні серійні номери на викрадених вузлах. За результатами проведення експертних досліджень їх вдалося ідентифікувати. У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили майно, яке вже було реалізоване і планувалось для експорту до однієї з країн азійського регіону, також виявлено склад з викраденою з військових частин продукцією. Читайте також: На Одещині СБУ викрила незаконну розробку надр, що завдала збитків на понад 100 мільйонів Триває досудове слідство. Фото: СБУ