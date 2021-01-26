У Харкові відкрився фестиваль «Рівність у науці очима дітей»

У Харкові розпочався фестиваль для дітей старшого шкільного віку "Рівність у науці очима дітей", який триватиме до 12 лютого.

Захід приурочений до Міжнародного дня дівчат та жінок у науці, який відзначається 11 лютого, розповіла кореспондентові Укрінформу експерт Центру гендерної культури, координатор "Майстерні гендерно чутливого вчительства" Тетяна Дрожжина.

"Основна мета фестивалю - популяризувати в дитячому, педагогічному і батьківському середовищі рівну участь жінок та дівчат у науці, а також сприяти усвідомленню впливу гендерних стереотипів при професійному самовизначенні", - зазначила Дрожжина.

За її словами, низка тематичних заходів фестивалю пройде в онлайн-форматі, решта - в офлайні з дотриманням карантинних вимог. Програмою передбачені відкриті онлайн-уроки, конкурс тематичних дитячих відеороликів, онлайн-лекція про роль жінок у науці, конкурс відеозаписів "Перевтілення в образ відомої науковиці". Також заплановані онлайн-вікторини "Жінки в науці".

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Дрожжина додала, що заплановано майстер-класи зі створення портретів "Відомі науковиці очима дітей", тематичні інтерактиви та екскурсії Музеєм жіночої та гендерної історії.

Батькам старшокласників пропонують узяти участь у флешмобі. Для цього у соціальних мережах треба розмістити світлину з дописом #Моя_донька_в_науці.

Фестиваль проводиться за підтримки Департаменту освіти Харківської міської ради і Департаменту науки та освіти Харківської ОДА. Діяльність здійснюється в межах проєкту "Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді", який фінансується Європейським Союзом.