На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з легковиками: двоє загиблих
Укрінформ
Унаслідок зіткнення мікроавтобуса та двох легкових автомобілів на Львівщині двоє людей загинули, ще четверо постраждали.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
«25 січня о 16:17 на автодорозі «Київ - Чоп» поблизу с. Дубина Сколівського району внаслідок зіткнення мікроавтобусу та двох легкових автомобілів загинуло 2 особи та постраждало 4 особи», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранених госпіталізували з пошкодженнями середньої тяжкості.
«Для деблокації від ДСНС залучалося 5 чол. о/с та 1 од. техніки», - додали у рятувальній службі.