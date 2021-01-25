На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з легковиками: двоє загиблих

Унаслідок зіткнення мікроавтобуса та двох легкових автомобілів на Львівщині двоє людей загинули, ще четверо постраждали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

«25 січня о 16:17 на автодорозі «Київ - Чоп» поблизу с. Дубина Сколівського району внаслідок зіткнення мікроавтобусу та двох легкових автомобілів загинуло 2 особи та постраждало 4 особи», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранених госпіталізували з пошкодженнями середньої тяжкості.

«Для деблокації від ДСНС залучалося 5 чол. о/с та 1 од. техніки», - додали у рятувальній службі.