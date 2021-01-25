У Житомирі знову зібрався «тарифний» протест

У Житомирі під час п’ятої акції проти підвищення тарифів на газ, його доставку та електроенергію люди пікетували будівлю ОДА та облради і перекривали одну із центральних вулиць - Велику Бердичівську.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Спочатку понад 100 учасників акції зібралися на майдані С.П. Корольова під будівлею ОДА та обласної ради, де повторили свої вимоги, оприлюднені під час акції 21 січня. Зокрема, встановлення вартості газу на рівні 5 грн за кубометр із урахуванням транспортування і ПДВ, ціни на електроенергію не більше 1 грн за кіловатгодину для населення, провести аудит діяльності НКРЕКП та відправити у відставку Кабінет Міністрів. Окрім того, за словами, протестувальників цю акцію вони приурочили до дня народження Президента.

До учасників акції вийшли голова ОДА Віталій Бунечко та заступник голови обласної ради Володимир Ширма. Як зазначив Бунечко, обласна влада направила звернення до Президента, Кабміну, НКРЕКП з урахуванням вимог учасників акції.

Після цього люди перекрили вулицю Велику Бердичівську під міською радою. Це тривало кілька хвилин, а далі пікетувальники зайшли в будівлю міськради, де з ними в сесійній залі зустрівся міський голова Сергій Сухомлин та його заступники.

Там обговорювали тарифи на тепло, водопостачання та проїзд у громадському транспорті. Мер запропонував протестувальникам увійти до складу робочих груп, які займатимуться вивченням цих питань.

Наступну акцію запланували на 4 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Фото: Суспільне