Де COVID-показники найвищі - МОЗ оновило список областей

Станом на 25 січня найвищі показники захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Чернівецькій областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 346,9 на 100 тис. населення, у Миколаївський області - 308,7 , Чернівецькій області - 293,6 та в Києві - 292,6.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 197 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 77,5 на 100 тис. населення, Херсонській - 120,1.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 38,5% станом на 24 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, становить 28,1% станом на 24 січня, в Києві - 28,5%.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 194 328 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу виявлено 2 516 нових випадків COVID-19.