У Харкові перекривали дорогу мешканці будинків, де понад добу немає електроенергії

У Харкові мешканці мікрорайону біля ХТЗ перекривали дорогу, обурені тим, що в їхніх будинках понад добу немає електроенергії.

Інформацію про це кореспонденту Укрінформу підтвердили у відділі поліції Індустріального району Харкова.

"Більше 30 людей перекрили дорогу на перехресті вулиці Біблика й Індустріального проспекту через відсутність електрики в будинках. Люди скаржаться на те, що їм доводиться сидіти без світла вже більше доби: світло пропало ще під ранок 23 січня. Через перекриття дороги між учасниками акції та водіями автомашин спалахнули конфлікти, дійшло до сутички. На місце приїхала поліція. Конфлікт було вичерпано, люди розійшлися", - зазначили правоохоронці.

Як стало відомо, після акції на місце події прибула ремонтна бригада АТ "Харківобленерго".

Речник АТ "Харківобленерго" Володимир Скічко повідомив кореспонденту Укрінформу, що аварійні мережі "до нас не мають ніякого відношення, це власність Харківського верстатобудівного заводу, відомого зараз як "Харверст". Вони повинні самостійно і своєчасно ремонтувати мережі".

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Технічний директор заводу "Харверст" Володимир Зайцев підтвердив, що мережі перебувають на балансі підприємства.

"Обрив кабелю, якій у землі, стався напередодні увечері. Електрики АТ "Харківобленерго" ще вчора визначили місце обриву, і зараз ремонтують кабель". - пояснив Зайцев.

За його словами, заводові бракує коштів на самостійний ремонт мереж: "Ми неодноразово зверталися до АТ "Харківобленерго", щоб вони взяли мережі на свій баланс, але вони не хочуть через застарілість мереж. Шукаємо шляхи розв'язання цієї проблеми".

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Нагадаємо, ПАТ "Харківський верстатобудівний завод" (ПАТ "Харверст") - найбільший на пострадянському просторі виробник вальцешліфувальних і круглошліфувальних верстатів. Завод також надає послуги капітального ремонту та модернізації устаткування.