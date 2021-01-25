Судимий харків'янин удруге попався на торгівлі зброєю

За підозрою в торгівлі зброєю суд у Харкові заарештував чоловіка який вже відбував ув'язнення за аналогічний злочин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Правоохоронці задокументували незаконні дії 40-річного мешканця Харкова, який за попередньою домовленістю пообіцяв продати чоловіку вогнепальну зброю" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через деякий час підозрюваний за місцем проживання передав громадянину нарізний карабін Mauser та отримав за нього 9800 гривень. Після цього пообіцяв продати ще одну одиницю вогнепальної зброї.

У Харкові затримали торговця зброєю / Фото: hk.npu.gov.ua

Встановлено, що 22 січня, коли правопорушник намагався продати автомат МР-40 за 35 тисяч гривень, він був затриманий правоохоронцями в порядку статті 208 КПК.

В ході обшуку домоволодіння чоловіка вилучили ще декілька одиниць вогнепальної зброї.

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Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 КК (замах на незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Зловмисникові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.