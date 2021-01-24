У Харкові флешмобом вшанували пам'ять Кернеса

Церемонія поминання померлого 17 грудня 2020 року Харківського міського голови Геннадія Кернеса відбулася на сороковий день після його смерті біля його могили на Алеї почесних громадян на міському кладовищі №2 у Харкові.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

Сім'я і родичі мера, керівники Харківської міської ради, голови районних адміністрацій, директори комунальних підприємств поклали квіти до могили Геннадія Кернеса. Також під час церемонії пройшов поминальний молебень.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов після церемонії заявив, що команда мера готова продовжити всі проєкти, які були започатковані за його життя.

Увечері в місті пройшов автомобільний флешмоб в пам’ять Кернеса. У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської букви "V" - символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.

Фото заходу оприлюднили пресслужба Харківської міської ради та Терехов у Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" помер від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом, харківський міський голова Геннадій Кернес.

23 грудня Кернес після відспівування у харківському Благовіщенському кафедральному соборі похований на 2-му міському кладовищі.