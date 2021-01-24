У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих під час обстрілу мікрорайону «Східний»

У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих під час обстрілу окупантами мікрорайону «Східний» в 2015 році.

Як передає Укрінформ, про це 24 січня повідомили в Маріупольській міській раді.

Біля пам'ятного знаку «Загиблим в неоголошеній війні» пройшла панахида. З ранку до його підніжжя маріупольці приносять квіти та лампадки. А в 9:15 - час, коли стався обстріл, в пам'ять про загиблих пролунали електросирени.

Маріуполь вшановує пам'ять загиблих під час обстрілу Східного / Фото: Маріупольська міська рада

Маріупольській міський голова Вадим Бойченко підкреслив, що ця трагедія назавжди залишила відбиток в маріупольських серцях.

«31 смерть, 117 поранених і зруйнована інфраструктура - наслідки тих страшних 30 секунд. Життя, міста розділилося на «до» та «після». Цей біль неможливо передати словами. Але цей день назавжди об'єднав кожного маріупольця. Ми усвідомили - найцінніше і крихке, що у нас є - людське життя. Сьогодні важливо не забувати цю трагедію. Кожен з нас повинен робити все, щоб вона ніколи не повторилася», - заявив Бойченко.

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Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко підкреслив, що біль від втрат все також сильна. «Ми повинні розуміти, що загиблі живуть в наших серцях до тих пір, поки живе пам'ять про них», - підсумував очільник області.

24 січня 2015 року в результаті масованого обстрілу терористами з «Градів» житлового мікрорайону «Східний» загинула 31 людина, отримали поранення різного ступеня тяжкості понад 100 осіб. Від вибухів постраждали близько 100 житлових будинків і споруд, десятки людей залишилися без даху над головою.