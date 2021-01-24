На Одещині горить база відпочинку

У місті Южне Одеської області сталася пожежа на туристичній базі "Черкащанка".

Як передає Укрінформ, про таке повідомляє телеграм-канал "Одесса INFO".

Пожежа почалася ввечері 23 січня. Наразі триває боротьба з вогнем, про жертв чи постраждалих інформації немає.

Місцеві ЗМІ повідомили, що пожежні машини добиралися до місця інциденту не без проблем – під час під'їзду до туристичної бази вони вгрузли в багнюці. Втім, дістатися до місця події їм таки вдалося, як і забезпечити безперебійну подачу води.

Гасіння пожежі триває.